Spezielle Diät und Workout-Plan: Die Fitness-Geheimnisse der Jennifer Aniston

Am elften Tag der Diät sieht das Programm den Übergang zu einer weniger strikten Phase vor. Ab jetzt sind Obst, Gemüse, Fisch, mageres Fleisch und Vollkornprodukte erlaubt. Es darf auch jeden Tag ein Gläschen Rotwein getrunken werden. Guttersen zufolge soll man ab jetzt die Süße von Früchten wieder so intensiv wahrnehmen können, dass man keine Süßigkeiten mehr brauche. In Summe ist eine tägliche Energiezufuhr von etwa 1.500 kcal vorgesehen. An die zweite Phase soll man sich so lange halten, bis man sein Wunschgewicht erreicht ist.

In der dritten und letzten Phase gilt es darum, das Gewicht zu halten. Süßes und ab und zu Pizza sind erlaubt. Auch maximal ein Glas Rotwein täglich ist weiterhin gestattet. Weißmehl sollte aber nicht oft konsumiert werden. Stattdessen empfiehlt die Diät-Erfinderin Vollkornprodukte.