Mode-Sünde: Jennifer Anistons Red-Carpet-Auftritt, für den sie sich heute geniert

Mit viel Humor kommentiert Jennifer Aniston in einem Youtube-Video für das Magazin Allure einen ihrer früheren Red-Carpet-Looks, mit dem sie sich heute wohl nicht noch einmal in der Öffentlichkeit zeigen würde. Die Zeitschrift bat die Schauspielerin, diverse Tiktok-Trends zu kommentieren. Unter anderem wurde Aniston gefragt, was sie von sogenannten "Curtain Bangs" hält.

Jennifer Aniston kommentiert ihren alten Look

Bei der beliebten Pony-Variante werden die Stirnfransen lang getragen und wie ein Vorhang gescheitelt.

"Ich liebe Curtain Bangs", sagt Aniston in dem Video, bevor ein Foto von ihrem Auftritt bei der Premiere des Films "Leprechaun" im Jahr 1992 gezeigt wird, auf dem sie mit dunklen Haaren und einem Pony zu sehen ist.