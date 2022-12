Mode-Panne: Stylistin rechtfertigt sich für Katie Holmes' Outfit

Stylistin: Outfit sollte Holmes jugendlich wirken lassen

Aufgrund der Reaktionen im Netz fühlte sich Brie Welch, die persönliche Stylistin von Katie Holmes, jetzt dazu veranlasst, das Styling der Schauspieler öffentlich zu verteidigen.

In einem Interview mit der New York Times erklärte Welch am Freitag Holmes' Look und teilte mit, es sei in Kombination auf ihrem Styling und dem eigenen Geschmack der Schauspielerin entstanden.