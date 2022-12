Kate und William veröffentlichen Weihnachtskarte: Ein Detail irritiert

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben ihr offizielles Weihnachtskartenfoto veröffentlicht, auf dem sie zusammen mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis zu sehen sind. Entstanden ist das Bild offenbar bereits vor längerer Zeit, an einem sonnigen Tag auf dem Anwesen des Ehepaares in Norfolk, wo William und Kate für gewöhnlich ihre Sommerpause verbringen.

William und Kate: Kein Versuch, förmlich aufzutreten

Die fünf Royals sind zu sehen, wie sie zusammen einen Weg entlang gehen, wobei William an einem Ende die Hand von Prinz George hält, während am anderen Ende Mama Kate die Hand von Louis hält. Charlotte spaziert in der Mitte und hält mit ihren beiden Brüdern Händchen.

Die Expertin für Körpersprache Judi James stellt im Gespräch mit express.co.uk fest, dass Kate und William "diese Pose wie einen entspannten Familientag aussehen lassen, mit den Kindern in absteigender Reihenfolge der Größe und einer sehr stolz aussehenden Kate an einem Ende".