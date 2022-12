Anspielung in "Harry & Meghan"-Doku: Heiratete William Kate nur, um in royale Form zu passen?

Auch die königlichen Kommentatoren Zoe Forsey und Russell Myers kamen in der jüngsten Folge des Daily Mirror-Podcasts "Pod Save The King" auf die vermeintliche Anspielung zu sprechen.

Auch Forsey wittert in Harrys Kommentar einen verdeckten Seitenhieb gegen seinen Bruder: "Für mich fühlte es sich einfach so an, als würde er [Harry] sagen: '[William und Kate] sind zusammen, weil sie die Richtige für den königlichen Job war [...] - und das fühlte sich einfach ein bisschen gemein an."

Sie ist sich aber ebenfalls sicher, dass William die Mutter seiner drei Kinder aus Liebe geheiratet hat. "Was auch immer man über William und Kate denkt, ich glaube nicht, dass jemand sagen kann, dass sie nicht vollständig verliebt sind – sie haben sich an der Universität kennengelernt und verliebt – das kann man auf den Bildern von ihnen sehen", so Forsey.