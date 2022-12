Netflix-Doku: 5 Aussagen von Meghan und Harry als unwahr entlarvt

"Es ist klar, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex zu kämpfen hatten, als sich ihr Märchen in einen Albtraum verwandelte", schreibt Nikkhah. Bei näherer Betrachtung würden sich einige ihrer Aussagen, die in den ersten drei Folgen von "Harry& Meghan" getätigt wurden, allerdings als unwahr herausstellen. Bei ihrer Behauptung beruft sich Nikkhah auf Höflinge, die eng mit dem Paar zusammengearbeitet haben.

1. Meghan bekam als Royal-Neuling keine Unterstützung

Das Paar behauptet in der Netflix-Doku unter anderem, dass Meghan keine Hilfe geboten wurde, als es darum ging, mit den höfischen Benimmregeln vertraut gemacht zu werden. Meghan behauptet unter anderem, dass ihr keine Ratschläge zu Kleidervorschriften, royalen Rundgängen oder dem königlichen Protokoll gegeben worden seien. "Es gibt keinen Unterricht und eine Person, die sagt: 'Setz dich so hin, kreuze deine Beine so, benutze diese Gabel, mach das nicht, dann knicks, trag so einen Hut'", sagt Meghan, die eigenen Angaben zufolge auch nicht wusste, was ein royaler Rundgang ist.

Harry fügt hinzu, er selbst habe Meghan nur das erklären können, womit er sich auskannte. Wie sich eine Frau, die Mitglied der königlichen Familie ist, zu kleiden habe, hätte er Meghan aber auch nicht sagen können.