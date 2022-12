Grund für Meghans Probleme vor Gericht: Herzogin beschuldigt Prinz William

In einem Brief, der von der Mail on Sunday in Auszügen veröffentlicht wurde, hatte sich Meghan an ihren Vater gewandt, mit der Bitte, ihre Privatsphäre zu respektieren. Meghan ging gegen die Veröffentlichung des Schreibens juristisch vor. Vergangenen November waren E-Mails und Textnachrichten im Rahmen von Herzogin Meghans Klage gegen den Herausgeber von MailOnline und The Mail on Sunday öffentlich gemacht worden. Darin soll die ehemalige Schauspielerin ihrem ehemaligen Kommunikationschef Jason Knauf von ihren Plänen erzählt haben, ihren Vater schriftlich zu kontaktieren, nachdem dieser vor ihrer Hochzeit im Jahr 2018 gegenüber der Presse Interviews über sie gegeben hatte.

Ehemaliger Sussex-Pressesprecher sagte gegen Meghan aus

In den Textnachrichten und E-Mails hervorgehen, die vom Londoner Berufungsgericht veröffentlicht wurden, soll Herzogin Meghan laut dem US-Magazin People zudem behauptet haben, ihr Ehemann, Prinz Harry, sei von Mitgliedern der königlichen Familie wegen ihrer zerrütteten Beziehung zu ihrem Vater, Thomas Markle, "ständig beschimpft" worden.

In seiner Zeugenaussage hatte Jason Knauf behauptet, die Herzogin von Sussex habe ihrem Vater einen Brief geschrieben, "von dem sie annahm, dass er durchgesickert sein könnte".