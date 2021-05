Vor Gericht: Meghans Ex-Pressesprecher widerlegt ihre Oprah-Vorwürfe

Die Gerichtsunterlagen wurden enthüllt, nachdem Meghan ihren Datenschutz- und Urheberrechtsprozess gegen die Mail on Sunday gewonnen hatte. Die Herzogin von Sussex war dagegen vorgegangen, dass die Zeitung Auszüge aus einem privaten Brief an ihren Vater veröffentlicht hatte.

Jason Knauf soll Meghan damals beim Verfassen des privaten Schreibens geholfen haben. Knauf bestätigt in den Dokumenten, Meghan gebeten zu haben, in dem "zutiefst persönlichen" Brief auf die Krankheit ihres entfremdeten Vaters hinzuweisen. Thomas Markle hatte vor Meghans und Harrys Hochzeit im Jahr 2018 einen Herzinfarkt erlitten. An der Trauung nahm er damals nicht teil.

Knauf war es laut Sun auch, der eine Mobbing-Beschwerde gegen die ehemalige "Suits"-Darstellerin eingereicht hatte. Mehrere Höflinge werfen Meghan vor, von ihr unter Druck gesetzt worden zu sein, als sie noch Teil der "Firma" war - Vorwürfe, die Meghans und Harrys Team vehement dementiert.