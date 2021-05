Wieso der 5. Mai für Herzogin Meghan eine besondere Bedeutung hat

"Mit ein wenig Recherche stellt sich heraus, dass der fünfte Mai auch der Tag war, an dem Frau Chanel ihre Kleiderkollektionen präsentierte. Sie hatte eine ziemliche Affinität zur Nummer fünf und hatte das Gefühl, dass dies viel Glück bringen würde. In diesem Sinne, weil ich Interesse daran habe, das Glück zu ergreifen, wo ich es finde, markiert dieser Tag den Start von The Tig", schrieb Meghan, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, im Mai 2014.

Übrigens: Herzogin Meghan war nicht nur Autorin und Herausgeberin von "The Tig". Von 2010 bis 2012 soll sie auch einen geheimen Blog mit dem Titel "The Working Actress" geleitet haben, in dem sie ihren Kampf um Erfolg in Hollywood beschrieb. In der nicht autorisierten Biografie "Finding Freedom" über Meghan und Harry heißt es: "Der Blog hielt die Momente der Freude fest, als sie einen Job ergatterte, und die Verzweiflung und Ablehnung, die Schaupieler jedes mal fühlen, wenn sie eine Rolle verlieren - in einer Branche, die oft eher vom Aussehen als vom Talent bestimmt ist."