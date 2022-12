Meghan und Harry ließen in Doku Geburtstagsrede der Queen bearbeiten

An ihrem 21. Geburtstag am 21. April 1947 widmete die verstorbene Queen Elizabeth II in einer Radiorede ihr Leben dem Commonwealth. Einer Retorik-Expertin ist aufgefallen, dass die Rede, welche die Monarchin damals hielt, in der neuen Netflix-Doku "Harry & Meghan" nicht im Wortlaut wiedergegeben wird. Die Ansprache sei bearbeitet worden. Indem Worte der Monarchin entfernt worden seien, habe ihre Botschaft an den Commonwealth eine ganz andere Bedeutung bekommen, wirft die Expertin den Machern der Serie vor.

Meghan und Harry: Bedeutung von Queen-Rede geändert

Susie Ashfield, eine Kommunikations-Expertin, meldet sich auf TikTok zu Wort, um ihre Beobachtung zur neuen Dokuserie über die Sussexes zu teilen. "Ich wollte nichts über die Netflix-Dokumentation von Harry und Meghan sagen, weil sie nichts mit mir zu tun hat", erklärt Ashfield in einem Video auf TikTok. "Ich bin Kommunikationscoach. Ich helfe Menschen, Reden zu halten."