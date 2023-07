Tori Spelling der Krise: Millionärstochter wohnt nach Trennung in Billig-Motel

Gekriselt hat es in der Vergangenheit immer wieder, doch Schauspielerin Tori Spelling und Dean McDermott haben es bisher stets geschafft, ihre Beziehung zu retten - jetzt ist diese offiziell vorbei. McDermott gab im Juni nach 17 Jahren Ehe und fünf gemeinsamen Kindern die Scheidung bekannt. Jetzt berichtet Page Six, Millionärstochter Spelling würde nach der Trennung in einem Motel nächtigen.

Tori Spelling steigt in Motel ab

Das Promiportal nimmt an, dass Tori Spelling und die Kinder derzeit wohl in einem Motel für 100 US-Dollar pro Nacht im Raum Los Angeles übernachten.

