Angelina Jolie macht sich gnadenlos über Brad Pitt lustig

Die Dokumente stützen sich auf Behauptungen, die zuvor von Pitts Anwälten aufgestellt worden waren, dass Jolies Entscheidung, ihren Anteil am Unternehmen zu verkaufen, das Projekt, in das Pitt so viel von sich selbst gesteckt hat, zu ruinieren drohte. Jolie bezeichnete die Idee, dass Pitt das Unternehmen "aufgebaut" habe, jedoch als "lächerlich."

"Pitt handelt mit Illusionen, nicht mit Schmutz und Trauben"

"Pitt ist ein Schauspieler, kein Winzer", spottet die Schauspielerin laut Page Six über ihren Ex-Mann. "Er handelt mit Illusionen, nicht mit Schmutz und Trauben."

Weiter heißt es: "Während der Jahre, in denen er angeblich das Geschäft 'aufbaute', drehte er Dutzende von Filmen und trat in ihnen auf, ganz zu schweigen von zahllosen Werbeauftritten, Jetreisen um die Welt für Filmpremieren und Besuchen in Hollywood."

"Obwohl er zweifellos die Weinberge besuchte, um die Arbeit der französischen Arbeiter zu bewundern, die dem Unternehmen tatsächlich zum Erfolg verholfen haben, ist Pitt kein Winzer", fügte Jolie barsch hinzu.

Autsch.