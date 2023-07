Brad Pitt plötzlich um Jahre verjüngt: Experten über sein neues Aussehen

Als Brad Pitt am Wochenende am Set in Frankreich gesehen wurde und kaum einen Tag älter aussah als zu Zeiten, in denen er sich in Filmen wie "Fight Club" (1999) einen Namen machte, staunte die internationale Boulevardpresse nicht schlecht. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von dem 59-jährigen Hollywood-Star, die ihn bei den Dreharbeiten eines Delonghi-Werbespots zeigen. Bei dieser Gelegenheit befragte das britische Blatt auch Kosmetikspezialistin darüber, was ihrer Meinung nach wohl das Geheimnis hinter dem juvenilen Look des Film-Superstars sein könnte.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wieso es nie zu Frieden zwischen Brad Pitt & Angelina Jolie kommen wird

Brad Pitt wirkt immer jünger

Brad Pitt schien gut gelaunt zu sein, als er am Set des Werbespots, in dem er neben Karina Beuthe die Hauptrolle spielt, lächelte und mit den Crewmitgliedern plauderte.