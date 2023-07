Prinzessin Kate von Vater Michael in Wimbledon blamiert

Prinzessin Kate und ihre Familie gelten als große Tennis-Fans. Da versteht es sich von selbst, dass nicht nur sie und ihr Mann Prinz William alljährlich die Wimbledon-Championships beehren. Auch Kates Eltern Carole und Michael Middleton sind Stammgäste bei dem prestigeträchtigen Sport-Event.

Kates Vater verwechselte Tim Henman mit Pete Sampras

Die Prinzessin von Wals hat aber nicht nur schöne Erinnerungen an ihre zahlreichen Wimbledon-Besuche. Wie sie in einer Dokumentation einmal enthüllte, wäre sie wegen ihres Vaters einmal am liebsten im Erdboden versunken, als dieser sie eigenen Angaben zufolge vor einem bekannten Tennis-Spieler blamiert hat.

