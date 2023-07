Was William dazu sagt? Kate amüsiert sich mit anderen Männern

Wenn Prinzessin Catherine einen Auftritt absolviert, ist ihr die Aufmerksamkeit gewiss. So verhielt es sich auch, als Kate vergangene Woche ein Polo-Match ihres Mannes Prinz William in Windsor besuchte - und von Bewunderern umringt wurde, mit denen sie sich köstlich zu amüsieren schien.

Kate schäkert mit anderen Männern bei Polo-Spiel

Am Donnerstag nahm Prinz William am "Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2023" im Guards Polo Club im Great Park von Windsor teil. Während er auf dem Spielfeld alles gab, war seine Frau als Zuschauerin ebenfalls vor Ort, um ihn zu unterstützen.