Bodyguard über Moment, als Diana Charles & Camilla auf frischer Tat ertappte

Mit einem einzigen Interview hat Prinzessin Diana vor über 25 Jahren die britische Monarchie in ihren Grundfesten erschüttert. Mehr als 200 Millionen Menschen verfolgten weltweit am Fernseher, wie die volksnahe Diana über die emotionale Kälte am Hofe und die Untreue ihres Mannes König Charles III. plauderte. Auf die Frage, ob Camilla der Grund für das Scheitern ihrer Ehe gewesen sei, antwortete Diana damals: "Nun, wir waren zu dritt in unserer Ehe. Das war ein bisschen viel." Die Aussage der verletzten Lady Di war nicht der einzige Skandal um die Beziehung zwischen "Fred und Gladys", wie sich Charles und Camilla einst gegenseitig genannt haben sollen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wütend auf William: Seltener Moment, in dem Kate wahre Gefühle nicht verbergen konnte