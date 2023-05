Satanismus-Vorwürfe gegen Kylie Minogue

Kylie Ann Minogue wurde in Melbourne geboren. Seit dem Beginn ihrer Karriere 1986 avancierte sie vom singenden Soap-Star zu einer internationalen Pop-Ikone. Mit Hits wie "I Should Be So Lucky", "The Loco-Motion", "Can’t Get You Out of My Head" und "All the Lovers" schaffte sie es weltweit auf die vordersten Plätze der Charts.