"Gehen Sie auf ein Bier mit mir?": Charles antwortete Fan schlagfertig mit 1 Wort

K√∂nigliche Hoheiten unterliegen oft einem strengen Protokoll. Der britische K√∂nig Charles III. hat das enge Korsett √∂fter mal verlassen. Als sich der damalige Thronfolger mit dem Spruch "The pub is the hub" (etwa: "Der Pub ist der Mittelpunkt") vor allem f√ľr Gastst√§tten im l√§ndlichen Raum stark machte, w√§hlten ihn britische Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem partei√ľbergreifenden Arbeitskreis von Bierfreunden im November 2002 zum "Biertrinker des Jahres".