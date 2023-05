Tod von Tina Turner rief in Prinz William emotionale Erinnerung wach

AC/DC fĂŒr den Montagmorgen und Tina Turner als Erinnerung an seine Mutter Prinzessin Diana: Im Jahr 2021 hat Prinz William einen Einblick in den Musikgeschmack seiner Familie gegeben. Er denke noch heute bei Turners Hit "The Best" an seine Mutter, hatte der Thronfolger in einem Audio-Beitrag von Apple erzĂ€hlt. Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben.

Nun ist Tina Turner tot. Die in den USA geborene SĂ€ngerin und Schauspielerin, die aus einfachsten VerhĂ€ltnissen und einer von Missbrauch geprĂ€gten ersten Ehe zu einer der erfolgreichsten UnterhaltungskĂŒnstlerinnen aller Zeiten aufstieg, ist am 24. Mai im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Wahlschweizerin sei friedlich nach langer Krankheit in ihrem Haus in KĂŒsnacht bei ZĂŒrich gestorben, zitierte Sky News einen Sprecher.