Tina Turner sprach nur 2 Monate vor ihrem Tod über ihren kritischen Zustand

Löwenmähne und Netzstrümpfe, High Heels und der wohl kürzeste Lederrock der Musikgeschichte: Wenn Tina Turner in diesem Outfit und mit einzigartiger Stimme "The Best" oder "Private Dancer" anstimmte, lagen ihr die Fans zu Füßen - auch viele Frauen, weil Turner aus den Trümmern einer gewaltreichen Ehe als starke Frau hervorgegangen war. Ihre Abschiedswelttournee im Alter von 70 Jahren sahen 2008 und 2009 mehr als eine Million Besucher. Jetzt ist die Rocklegende im Alter von 83 Jahren in der Schweiz gestorben.

Tina Turner über ihre Nierenerkrankung

Mit der Veröffentlichung ihrer zweiten Autobiographie ("My Love Story") im Jahr 2018 wurde bekannt, dass Turner 2013 einen Schlaganfall erlitten hatte und 2016 an Darmkrebs erkrankt war.