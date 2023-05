Erste Ehe war die Hölle: Das tragische Privatleben von Tina Turner

Gesundheitliche Probleme

In dramatischen Szenen wurde in der Filmbiografie "What’s Love Got to Do with It?" gezeigt, wie brutal Ike Turner (Laurence Fishburne) seine Frau (Angela Bassett) misshandelte. Turner selbst hat auch im Dokumentarfilm "Tina" über die Zeit des schrecklichen Missbrauchs, den erlitten hatte, gesprochen. Darin verriet sie unter anderem, unter einer Form der posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden, die durch die Schläge und zahlreichen Gesundheitsprobleme in den letzten Jahren verursacht wurden.

Mit der Veröffentlichung ihrer zweiten Autobiographie ("My Love Story") im Jahr 2018 wurde bekannt, dass Turner 2013 einen Schlaganfall erlitten hatte und 2016 an Darmkrebs erkrankt war. 2017 hatte sie einen schweren Nierenschaden durch die Organspende ihres Mannes überlebt, nachdem eine homöopathische Behandlung zu einer massiven Verschlechterung geführt hatte.

Buddhismus und neue Liebe

Der Buddhismus habe ihr schließlich geholfen, die quälenden Erfahrungen zu verarbeiten. "Der Missbrauch, den ich in meinen 20ern und 30ern erduldete, war für die Menschen um mich herum offensichtlich geworden, und zu verschiedenen Zeiten schlugen einige von ihnen vor, etwas über den Buddhismus zu lernen. Eine Stütze war ihr bis zu ihrem Tod auch ihr zweiter Ehemann, der 16 Jahre jüngere Erwin Bach, den Turner 2013 geheiratet hat.