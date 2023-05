Bittere Abfuhr: Tom Cruise von Shakira abserviert

Man staunte nicht schlecht, als sich Sängerin Shakira nach ihrem Umzug nach Florida beim Grand Prix in Miami diesen Monat an der Seite von Hollywoodstar Tom Cruise zeigte. Die beiden schienen sich bestens zu unterhalten, als sie von Fotografen erspäht wurden. Ein Insider plauderte aus, dass Cruise von Shakira ganz begeistert sein soll. "Er ist äußerst daran interessiert, sie zu erobern", wurde eine Quelle von Page Six zitiert - und die Chemie würde stimmen. Berichten zufolge soll Shakira dem Schauspieler inzwischen aber mitgeteilt haben, dass aus ihnen doch nichts wird.

Cruise soll um Shakira geworben haben

Laut der spanischen Nachrichtenagentur Marca sei Tom Cruise "absolut fasziniert" von Shakira gewesen.