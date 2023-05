Wütend auf William: Seltener Moment, in dem Kate wahre Gefühle nicht verbergen konnte

Zu brisanten Themen äußern sich die britischen Royals selten öffentlich. "Never complain, never explain" – also: "Nie beschweren, nie erklären" – gilt als inoffizielles Motto der Königsfamilie. Und auch Emotionen werden in der Regel vornehm zurückgehalten, vor allem, wenn sie nicht mit einem breites Lächeln in Verbindung gebracht werden können.

Prinzessin Kate und Prinz William präsentieren sich etwa gern nahbar und bodenständig - ganz "normal" eben - solange sie dabei glücklich und zufrieden wirken.

Wut und Ärger selten sichtbar

Laut der britischen Körperspracheexpertin Judi James gelang es Kate etwa vor sechs Jahren während eines Besuchs in der polnischen Hauptstadt Warschau einmal nicht, ihre wahren Gefühle zu verbergen. "Kates ernster Gesichtsausdruck sah schockierend aus und es war nicht nur ein 'Aufblitzen', so James. Kurze Momente, in denen sich die Körpersprache von Royals verändert, würden gerne mal aus dem Kontext gerissen werden, meint die Expertin.