Queen Elizabeth hebt nur bei diesen beiden Personen persönlich vom Handy ab

Mit John Warren, der auf den Spitznamen "Porchie" hört, verbindet die Königin eine langjährige Freundschaft. Der Rennmanager, der die Pferdeliebhaberin seit Jahren in Renn- und Zuchtinteressen berät, gilt als enger Vertrauter Ihrer Majestät. Obwohl den beiden in der Vergangenheit auch eine amouröse Beziehung nachgesagt wurde und die Königin in jungen Jahren eine Reihe an Veranstaltungen mit Porchie besuchte, gibt es aber keine Hinweise darauf, dass sie tatsächlich eine Affäre hatten. Vielmehr verbindet sie eine reiche Freundschaft, die nicht zuletzt auf ihrer gemeinsamen Liebe zu Pferden beruht.