Brad Pitt attackiert Ex-Frau Angelina Jolie vor Gericht

Seit über sechs Jahren streiten sich Angelina Jolie und Brad Pitt vor Gericht. Eine Versöhnung ist noch lange nicht in Sicht. Medienberichten zufolge geht die Auseinandersetzung jetzt in die nächste Runde. Wie Page Six unter Berufung auf Gerichtsdokumente behauptet, soll Pitt seiner Ex-Frau vorwerfen, sie habe heimlich geplant, ihren Anteil an ihrem französischen Anwesen, Château Miraval, zu verkaufen, um sich an ihm in ihrem erbitterten Sorgerechtsstreit zu rächen.

Pitt klagt Jolie wegen Verkauf ihrer Anteile an Anwesen

2016 hatte ein vermeintlicher Streit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt, an dem auch ihr Adoptivsohn Maddox beteiligt gewesen ist, und der sich während einer Reise der Familie mit einem Privatjet ereignet haben soll, weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

