Moderatorin Alex Jones: Trennung von Freund wegen Angelina Jolie

Angelina Jolie zählt zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Ein Interview mit ihr zu ergattern, gilt als große Ehre. So mancher Journalist würde viel dafür tun, die Schauspielerin ans Mikrofon zu bekommen. Im Fall von "One Show"-Moderatorin Alex Jones endete ein Streit um ein Interview mit Jolie sogar in einer Trennung. Jones erzählte jetzt jedenfalls, dass sie ihren Ex-Freund verlassen hat, weil er ihr ein Gespräch mit Angelina Jolie gestohlen hat, indem er vorgab, sie sei zu krank dafür.

Interview mit Angelina Jolie Grund für Trennung?

Die 46-jährige walisische Fernsehmoderatorin erinnerte sich am Montag mit den "Dish"-Podcast-Moderatoren Nick Grimshaw und Angela Hartnett an Geschichten aus ihrem persönlichen Leben und ihre Begegnungen mit Prominenten. Dabei sprach sie auch darüber, sich einmal von einem ihrer Ex-Freunde getrennt zu haben, nachdem wegen ihm ein wichtigtes Interview mit Jolie gescheitert war.