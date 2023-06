Royal-Hochzeit in Jordanien: Kate in Gold und Rosé - nur die Stimmung scheint getrübt

Feuerwerk, Konzerte und Wirbel in den Online-Netzwerken - in Jordanien sorgt ein Ereignis seit Tagen für große Begeisterung: Der 28 Jahre alte Kronprinz Hussein heiratet am Donnerstag seine gleichaltrige saudi-arabische Verlobte Radschwa al-Saif. Zu der Hochzeit in der Hauptstadt Amman kamen unter anderem der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate, der niederländische König Willem-Alexander sowie die amerikanische First Lady Jill Biden.

William & Kate bei Hochzeit in Jordanien

Prinzessin Kate und Prinz William wurden am bereits Vorabend der Hochzeit des Sohnes von Königin Rania nach ihrer Ankunft in Jordanien beim Durchqueren der Bar des 5-Sterne-Hotels St. Regis in Amman gefilmt.