Die große Reue? Meghan und Harry auf drastischem Kurswechsel

Seit ihrem Rücktritt aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 schienen Prinz Harry und Herzogin Meghan bisher das Ziel zu verfolgen, ihren Standpunkt klarzumachen. In diversen Interviews, einer explosiven Netflix-Dokumentation und nicht zuletzt in Harrys Memoiren erhob das Herzogpaar von Sussex zahlreiche Vorwürfe gegen die Royals. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Laut Insidern haben Meghan und Harry vor, künftig ihren Kurs zu ändern - und dies könnte ein erster Schritt in Richtung Versöhnung mit der Königsfamilie sein.

Meghan und Harry: Keine Interviews und Bücher mehr?

Bisher hieß es, Meghan und Harry hätten 2021 einen Vertrag über vier Bücher mit dem Verlag Penguin Random House unterzeichnet. Nach Meghans Kinderbuch "The Bench" und Harrys Memoiren soll eine Art Wellness-Buch erscheinen. Das vierte Werk könnte Meghans Autobiografie werden, spekulierten Adels-Experten.

