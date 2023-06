Strategie geht auf: Fürstin Charlène erfindet sich neu

Nachdem sich der Palast erst im März mal wieder gezwungen sah, Trennungsgerüchte um das Fürstenpaar zu dementieren, zeigten sich die beiden unter anderem in Italien, Frankreich und bei gemeinsamen Auftritten in Monaco als gut funktionierendes Duo. Die Strategie geht auf: Von einer nahenden Scheidung ist in der Boulevardpresse nicht mehr die Rede.

Charlène hatte bereits letztes Jahr erklärt, die ewigen Spekulationen um ihre Ehe satt zu haben. "Ich finde es bedauerlich, dass einige Medien solche Gerüchte über mein Leben und meine Ehe verbreiten", stellte sie damals gegenüber der Zeitung Monaco Matin klar. "Wie jeder andere sind wir Menschen und wie jeder andere Mensch haben wir Emotionen und Schwächen, nur dass unsere Familie in den Medien zur Schau gestellt wird und jede noch so kleine Schwäche weitergegeben wird."