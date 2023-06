Instagram-Lüge? Baywatch-Star Donna D’Errico ohne Make-up nicht wiederzuerkennen

Mit ihren Instagram-Postings sorgt die ehemalige "Baywatch"-Badenixe Donna D'Errico immer wieder für Erstaunen: Mit ihren 55 Jahren scheint sie immer noch genauso auszusehen, wie zu ihren Zeiten in der Rettungsschwimmer-Serie. Ungeschminkt sieht Donna D'Errico dann aber doch nicht ganz so aus, wie sie ihre Instagram-Follower glauben lässt, wie von Page Six veröffentlichte aktuelle Paprazzi-Fotos zeigen (zu sehen hier).

➤ Lesen Sie hier mehr: Satanismus-Vorwürfe gegen Kylie Minogue

Donna D’Errico ungeschminkt

Das US-amerikanische Promiportal teilte Bilder von D’Errico, auf denen sie kaum wiederzuerkennen ist, als sie am Wochenende ohne Make-up unterwegs war. Die ehemalige Schauspielerin war mit ihrem 30-jährigen Sohn Rhyan D’Errico zu einem Spaziergang um den Hollywood-Stausee in Kalifornien aufgebrochen - und zeigte sich dabei im enstpannten Freizeitlook, in einem weißen Overall, Sport-BH und Baseball-Kappe.

➤ Lesen Sie hier mehr: Bodyguard über Moment, als Diana Charles & Camilla auf frischer Tat ertappte