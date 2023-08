Fürstin Charlène: Radikale Entscheidung wirft Fragen auf

Krisengerüchte

Der Palast hatte sich zuletzt gezwungen gefühlt, Gerüchte um eine mögliche Ehekrise bei Charlène und Albert zu dementieren. Monaco sieht sich zudem derzeit mit einem Korruptionsskandal konfrontiert. Fürst Albert musste sich nach Korruptionsvorwürfen von einigen engen Mitarbeitern trennen. Im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro begründete er seine Entscheidung und enthüllte dabei, dass er diese in Rücksprache mit seinen Schwestern Caroline und Stephanie getroffen habe.

"Natürlich, denn sie sind ja betroffen", so Albert. "Alles wird in Absprache mit ihnen gemacht, besonders wenn es um das Vermögen der Familie geht." Seine Frau wurde dabei aber offenbar nicht miteinbezogen. Was Gerüchte laut werden ließ, die Fürstin sei bei dem Entschluss möglicherweise übergangen worden.