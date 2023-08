Camilla trauert um erste große Liebe: Wie die stürmische Romanze damals endete

König Charles III. kann man gewiss als die Liebe ihres Lebens bezeichnen. Doch Queen Consort Camilla war vor ihrer Beziehung mit dem ältesten Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. nicht nur schon einmal verheiratet, sie datete in der Vergangenheit auch einen Mann namens Kevin Burke, von dem es heißt, er sei ihre erste große Liebe gewesen. Nun ist Camillas Verflossener, mit dem die Britin einst ein turbulentes Verhältnis verband, Berichten zufolge gestorben.

Camillas erste große Liebe mit 77 verstorben

Camilla soll gerade einmal 17 Jahre alt gewesen sein, als sie Mitte der 60-er Jahre den damals 19-jährigen Kevin Burke kennenlernte. Der Sohn von Sir Aubrey Burke, dem Vorsitzenden eines Flugzeugherstellers, soll die heutige Königin eine ebenso kurze, aber leidenschaftliche Romanze gehabt haben, wird in der Biografie "The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets" behauptet. Jetzt soll Burke im Alter von 77 Jahren verstorben sein, wie unter anderem die Daily Mail berichtet.

