Das Luxus-Nahrungsmittel, das König Charles III. aus dem Palast verbannt hat

Kein Kaffee

Wie viele Briten genießt auch Charles statt Kaffee lieber eine Tasse Tee. Dies sei aber nur ein Aspekt, welchen das königliche Küchenteam berücksichtigen muss. Denn der König soll darauf bestehen, dass der Tee, der ihm serviert wird, auf eine spezielle Art zubereitet wird.

In einem Interview mit British Heritage sagte der königliche Hospitality-Manager Evan Samson, dass der wichtigste Teil des Teeservices von König Charles III. die Verwendung von losem Tee sei. Für den König wird jede Teekanne mit einem Teelöffel Teeblättern pro Tasse aufgebrüht, wobei für mehr Geschmack ein zusätzlicher Teelöffel hinzugefügt wird. Grüner Tee muss drei Minuten lang in auf 70 °C erhitztem Wasser aufgebrüht werden, während Earl Grey und englischer Frühstückstee fünf Minuten lang in 100 °C warmem Wasser aufgebrüht werden. Unabhängig von der Teesorte wird immer ein Thermometer verwendet, um die Wassertemperatur zu überprüfen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Royal-Tour: Kates und Williams heimlicher Gast hielt sich den Kameras fern

Kalte Cracker sind ein No-go

Der König soll ein großer Fan der knusprigen Cracker sein, die in England "Biscuits" genannt werden. Darum hat er sogar eine eigene Marke: Waitrose Duchy Organic.

Die Cracker müssen aber wirklich knusprig und vor allem auch warm sein, damit sie Charles munden. Laut MyLondon bevorzugt Charles nach dem Essen oft Käse und warme Cracker. Kalte werden von ihm verschmäht, deshalb "halten seine Mitarbeiter eine Warmhaltepfanne bereit, um sicherzustellen, dass sie heiß genug für seinen Geschmack sind".

Kein Mittagessen für König Charles

Der älteste Sohn von Queen Elizabeth ist zudem dafür bekannt, das Mittagessen auszulassen. Der ehemalige königliche Korrespondent Gordon Rayner verriet in einem Artikel für The Telegraph über Charles: "Das Mittagessen wird als Luxus angesehen, der seiner Arbeit im Weg steht, also isst er ein spätes Frühstück und arbeitet durch."

➤ Lesen Sie hier mehr: Bodyguard über Moment, als Diana Charles & Camilla auf frischer Tat ertappte

Auch Charles meidet wahrscheinlich Knoblauch

Es ist unklar, ob König Charles den Geschmack von Knoblauch mag oder nicht, aber da er der oft von Angesicht zu Angesicht mit Menschen zu tun hat, wird angenommen, dass auch er dem frischen Atem zuliebe auf Knoblauch verzichtet. Auf die Frage von MasterChef Australia im Jahr 2018 nach Lebensmitteln, die man bei königlichen Veranstaltungen nicht findet, sagte Queen Camilla: "Ich hasse es, das zu sagen, aber Knoblauch. Knoblauch ist ein Tabu."

Fleisch und Milchprodukte in Maßen

Der König verzichtet zudem regelmäßig sowohl auf Fleisch als auch auf Milchprodukte. Im Gespräch mit BBC Breakfast im Jahr 2021 sagte der damalige Prinz, er esse "an zwei Tagen in der Woche kein Fleisch und keinen Fisch, und an einem Tag in der Woche esse ich keine Milchprodukte". Wenn mehr Menschen das Gleiche tun würden, würde dies "den Druck auf die Umwelt erheblich verringern", sagte Charles. Es gebe auch viele gesundheitliche Vorteile einer veganen Ernährung.