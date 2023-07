Royal-Tour: Kates und Williams heimlicher Gast hielt sich den Kameras fern

"Ich habe Catherine gesagt, dass es wunderbar sein wird und so war es auch." Dieses Urteil f├Ąllte Prinz William nach der Australienreise des Paares im Jahr 2014. Mit dabei war damals auch der gerade erst acht Monate alte Prinz George. Von der ├ľffentlichkeit - und den Kameras - unbemerkt sei laut der Mail on Sunday auch Kates Mutter Carole Middleton an der Seite der frischgebackenen Eltern gewesen. Gemeinsam mit Nanny Maria Borrallo habe sie sich um den kleinen George gek├╝mmert, hei├čt es in dem Bericht.

