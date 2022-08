Eine Person darf nicht mit, wenn William und Kate bald neues Haus beziehen

Prinz William und seiner Familie steht Medienberichten zufolge ein Umzug bevor. In den kommenden Wochen sollen die Royals von ihrer Londonder Residenz in das kleinere "Adelaide Cottage" in Windsor ziehen. Ein Grund dafür sei laut Sunday Times, dass der Queen-Enkel und seine Frau Herzogin Kate ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis größere Freiheiten geben wollten. Nach Angaben der Zeitung werden George und Charlotte ihre derzeitige Schule im Sommer verlassen und voraussichtlich ebenso wie ihr jüngerer Bruder künftig auf eine neue Schule nahe Windsor gehen.

Kindermädchen wird nicht mehr mit den Royals leben

Doch nicht nur die Kinder werden sich umstellen müssen. Laut Telegraph wird die Familie erstmals ohne Personal leben. Demnach steht im neuen Heim kein freies Zimmer für das Kindermädchen der Royals zur Verfügung.

Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo wurde 2014 eingestellt und gilt seitdem als fixer Bestandteil von Williams und Kates persönlicher Belegschaft. Laut Telegraph wird sie weiterhin einen Vollzeitjob bei der Familie haben.