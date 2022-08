Prinz William und Kate haben keine Lust mehr auf ihr "riesiges Gefängnis"

Prinz William und seine Familie sollen einem Medienbericht zufolge noch im Sommer umziehen. Das Residenzen-Portfolio von Königin Elizabeth II. gibt einiges her - Auswahl hätten William und seine Frau Herzogin Kate also genug. Laut Sunday Times soll sich die Familie längst entschieden haben. Es werde demnach von London in ein Haus in der Grafschaft Berkshire gehen, das sich auf dem Windsor-Anwesen der Queen befindet.

Mehr Freiheit für George, Charlotte und Louis

Laut Adelsexpertin Ingrid Seward wird die Zeit in Windsor eine willkommene Abwechslung bieten. "Ich denke, Wills und Kate brauchen Raum, um ihre Kinder großzuziehen", sagte Seward gegenüber der britischen Zeitung The Sun. "Der Kensington-Palast ist ein riesiges Gefängnis für Kinder - sie wollen Fußball spielen können, ohne beobachtet zu werden." An ihrem neuen Wohnsitz soll das möglich sein. "Ich denke, Windsor wird perfekt für sie sein, da sie dort viele Freiheiten haben", so Seward.