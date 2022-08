Wieso Diana Beatrice und Eugenie von William und Harry fernhielt

Zu seiner Cousine Eugenie pflegt Prinz Harry bekanntlich eine innige Beziehung. Sie ist auch das einzige Mitglied der Königsfamilie, welches die Sussexes seit ihrem Umzug in die USA offiziell in ihrer neuen Wahlheimat Kalifornien besucht hat. Doch dem war nicht immer so. Einer royalen Biografin zufolge gab es in Harrys und Williams Leben eine Zeit, in der sie kaum Kontakt zu Eugenie und ihrer Schwester Beatrice pflegten. Nach einem Streit zwischen ihren Müttern, Lady Diana und Sarah Ferguson, sollen die beiden York-Schwestern vorübergehend aus Williams und Harrys Leben "verbannt" worden sein.

Diana "verbannte" Eugenie und Beatrice aus dem Leben ihrer Söhne

Biografin Tina Brown beschrieb Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice eigentlich als die "Lieblingscousinen" des Herzogs von Cambridge und des Herzogs von Sussex. In ihrem neuen Buch "The Palace Papers" berichtet Brown jedoch von einer Phase in ihrer Kindheit, in der Dianas und Charles' Söhne ihre Cousinen kaum sahen. Der Adels-Expertin zufolge habe damals keine Geringere als Prinzessin Diana den York-Geschwistern verboten, Harry und William zu treffen.