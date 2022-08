Dianas früherer Bodyguard: "Prinz Harry kommt zurück"

Ein früherer polizeilicher Leibwächter von Prinzessin Diana vermutet, dass Prinz Harry eines Tages wieder zurück in der erste Reihe der britischen Royals kommen könnte. Harry und seine Ehefrau Meghan leben seit ihrem offiziellen Rückzug im Jahr 2020 - dem sogenannten Megxit - in Kalifornien, wo sie ein zurückgezogeneres und vor allem unabhängigeres Leben führen können.

Personenschützer glaubt an Harrys Rückkehr

Laut Wharfe, der von 1987 bis 1993 als Dianas Personenschützer arbeitete, könnte Harrys Entscheidung, sich von den königlichen Pflichten zurückzuziehen, nicht endgültig sein. In seinem neu erschienenen Buch "Diana: Remembering The Princess", zieht Wharfe einen Vergleich zwischen Diana und ihren beiden Söhnen. "William und Harry kommen ganz nach ihrer Mutter, obwohl es auch Unterschiede zwischen ihnen gibt", zitiert Express.co.uk aus dem Buch. "William mag in Bezug auf seine Kinder vielleicht in eine Welt abseits des Rampenlichts abgetaucht sein, aber er versucht, sich zu engagieren und einen moderneren Ansatz zu verfolgen."