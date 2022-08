Norwegens König Harald aus dem Krankenhaus entlassen

Bei dem Monarchen war zuvor eine Infektion nachgewiesen worden, die intravenös mit Antibiotika behandelt werden musste. Sein Zustand galt aber als stabil. Harald V. war am Donnerstag wegen Fiebers ins Osloer Reichskrankenhaus eingeliefert worden, nachdem er jüngst an einer Segel-Weltmeisterschaft auf dem Genfer See teilgenommen hatte.

Das Reichskrankenhaus kennt Harald gut - dort hat er seinen eigenen Arzt, Leibarzt Bjørn Bendz. Anfang 2021 war Harald in dem Krankenhaus erfolgreich am Bein operiert worden. Wenige Monate zuvor war dort bei ihm eine künstliche Herzklappe ausgetauscht worden.