Prinz William informiert über "niederschmetternde Neuigkeiten"

Der britische Prinz William hat sich am Freitag auf Twitter mit einer emotionalen Botschaft an seine Follower und Followerinnen gewandt. Seinem Posting geht der Tod des südafrikanischen Rangers Anton Mzimba vor einigen Tagen voraus. "Letzte Woche wurde Anton Mzimba, ein Ranger in Südafrika getötet", begann William seinen Tweet. Er sei "möglicherweise in seinem Haus ermordet und seine Frau schwer verletzt worden", schrieb William.