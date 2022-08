Journalist über unglamourösen Zusammenstoß mit Herzogin Kate auf Zugtoilette

In ihre Rolle als Mitglied der britischen Königsfamilie hat sich Herzogin Kate schon lange vorbildlich eingefügt. Privat soll sich die ehemalige Bürgerliche aber eine sehr bodenständige und nahbare Art bewahrt haben, heißt es immer wieder über Prinz Williams Ehefrau - was auch ein britischer Journalist bestätigt, der Catherine kürzlich an einem nicht ganz so glamourösen Ort traf.

Journalist teilt Anekdote über Kate

Journalist Matthew Syed erzählte auf Twitter, wie er am Dienstag mit seinem kleinen Sohn Ted die Commonwealth Games besuchte. "Ich war gestern im Zug zu den Comm Games auf dem Klo, während mein kleiner Sohn draußen wartete. Er kam mit einer Dame ins Gespräch, die wartete, bis sie an der Reihe war. Sie unterhielten sich, lachten. Ich kam heraus, um ihr zu danken – und fiel dann fast um. Es war Kate! Danke @KensingtonRoyal", schrieb Seyd in einem Posting auf Twitter.