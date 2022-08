Körpersprache-Expertin über Williams und Kates intime Gesten im Urlaub

William und Kate würden mehr entspannte Momente am Strand aber sichtbar guttun, ist sich James sicher. Zeit für Zweisamkeit, die ihnen Touren wie jene durch die Karibik zwischendurch ermöglichen, würden William und Kate daher umso sehr schätzen, erzählt James. Vor allem William soll es genießen, seine Frau mal für sich alleine zu haben. "Freizeit, die nicht mit den Kindern in einem Familienurlaub verbracht wird, ist für William wahrscheinlich sehr wertvoll, also sehe ich, dass er das Beste daraus macht, wenn es soweit ist."

Zärtliche Gesten zwischendurch

Während ihrer letzten Tour in der Karibik, die das Paar ohne seine Kinder unternahm, tauschten die Cambridges regelmäßig zärtliche Gesten aus. So staunten Royal-Fans nicht schlecht, als William und Kate während ihres Besuchs in Kingston eng umschlungen durch die Menge schlenderten. Kate hingegen verhätschelte ihren Mann immer wieder mit liebevollen Blicken und flüchtigen, zärtlichen Berührungen. Wenn keine Fotografen dabei sind, geben sich William und Kate zudem unerwartet unprätentiös. Zumindest beschrieben Hotelangestellte der Luxusresidenz, in der das Herzogpaar während seines zweitägigen Bahamas-Aufenthalts nächtigte, William und Kate als äußerst umgängliche Gäste.