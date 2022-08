Ungeschminkt unter der Dusche: Gwyneth Paltrow blamiert sich mit Werbe-Clip

Um ihre Produkte zu bewerben, lässt Gwyneth Paltrow nichts unversucht. Ihr jüngster Streich: Am Montag filmte sich die Schauspielerin gänzlich ungeschminkt und unverhüllt unter der Dusche, um Werbung für eine Haarkur zu machen, die sie über ihren Lifestyleblog "Goop" verkauft.

Gwyneth Paltrow: Dusch-Auftritt geht nach hinten los

So richtig versteht man nicht, wie das Video, welches sie auf Instagram veröffentlicht hat, ihre Follower dazu zu bringen soll, das "Healthy Hair Starter Kit" zu kaufen: Paltrow steht unter dem Duschstrahl, ihre Haare sind nass, sie spritzt sich mehrfach mit einer Hand Wasser ins Gesicht. Unter das Video schrieb sie: "Mehr Glanz? Weniger Frizz? Erstaunliche Textur?" - sie empfehle ihre Haarroutine.

Bei ihren Followern kommt der Nackt-Auftritt unter der Dusche nicht ganz so gut an. Das Video sei pure Wasserverschwendung, wird der Schauspielerin unter anderem vorgeworfen. "Schalte das Wasser aus. Nass werden, Wasser abstellen, einseifen, zum Spülen einschalten. Wie verschwenderisch", ärgert sich ein Instagram-User. "Das braucht echt keiner", lästert ein Fan. Andere werfen Paltrow gar vor, den Bezug zur Realität verloren zu haben. "Ernsthaft weltfremd", meint jemand." Wenn du dich unter die Dusche stellst, weißt du, dass heute Menschen wie Olivia Newton-John und Kinder in der Ukraine gestorben sind? Was fehlt dir?"