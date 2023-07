König Charles III. absolvierte etwa von 1971 bis 1976 eine Offiziersausbildung bei Marine und Luftwaffe. Er qualifiziert sich auch zum Hubschrauberpiloten.

Prinz William arbeitete eine Zeit lang als Pilot eines Rettungshubschraubers in der ostenglischen Region East Anglia. Seine Ausbildung zum Pilot machte er bei der britischen Luftwaffe.

William jüngerer Bruder Prinz Harry war im April 2006 ins britische Heer eingetreten und absolvierte eine fünfjährige Ausbildung an der Militärakademie Sandhurst.

Prinz Harry: Habe in Afghanistan getötet

In einer Passage seiner Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve") schreibt Harry über die Anzahl der Menschen, die er in seinen Einsätzen in Afghanistan getötet hat. "Also, meine Zahl: fünfundzwanzig. Das war keine Zahl, die mir irgendeine Befriedigung bereitete. Doch ebenso wenig war es eine Zahl, derer ich mich schämte." Zwar hätte er diese Zahl lieber nicht in seinem militärischen Lebenslauf stehen, würde aber ja auch lieber "in einer Welt ohne Taliban und ohne Krieg" leben. Manche Tatsachen ließen sich jedoch nicht ändern.