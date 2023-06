König Charles nach Gespräch über Williams Pläne in Tränen aufgelöst

Dem Herzogtum gehören immenser Grundbesitz, Wälder und Fischgründe. "Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, dass ich eines Tages das Herzogtum erben werde und was ich damit mache. Ich denke, es ist wirklich wichtig, es unter dem Familien-Gesichtspunkt zu sehen", zitierte Daily Express Williams Gespräch in der Dokumentation "Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall" (2019) mit dem Landwirt Mervyn Keeling.

Dieser hatte entgegnet: "Und Sie haben selbst Kinder, um es weiterzugeben, darum geht es also." William stimmte zu: "Ja, absolut." Charles - damals noch nicht König - sei später der Clip des Gesprächs gezeigt worden. Er habe ungewohnt emotional reagiert: "Als ich es sah, konnte ich es nicht glauben, ich war zutiefst berührt und bewegt von dem, was er sagte. Ehrlich gesagt hat es mich zu Tränen gerührt. Das tat es wirklich. Weil ich plötzlich dachte, na ja, nur das von ihm zu hören, hat die letzten 50 Jahre lohnenswert gemacht", so Charles.