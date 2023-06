Was ist passiert? Charles und Camilla verlieren bei Royal Ascot die Nerven

So emotional kennt man das britische Königspaar für gewöhnlich nicht. Selbst bei ihrer Krönung im Mai zeigten sich König Charles III. und Queen Consort Camilla nicht so gerührt wie diese Woche, als beide in Tränen ausbrachen, weil sie ihren ersten Ascot-Sieg überhaupt erlangten.

Charles und Camilla: Emotionen kochen hoch

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich das britische Königspaar am Mittwoch beim Pferderennen Royal Ascot gezeigt. Charles und Camilla fuhren wie üblich zum Auftakt des Renntages in einer Kutschenprozession vor.

