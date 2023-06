Royal Ascot: Über Sussexes wurde gelästert - Camilla soll sich Seitenhieb erlaubt haben

Von 20. bis 24. Juni 2023 findet das traditionelle Pferderennen Royal Ascot statt, das diese Woche erstmals von König Charles III. in seiner Rolle als neuer Schirmherr eröffnet wurde. Prinz Harry und Herzogin Meghan nehmen nicht an der Veranstaltung teil, die zu einem der gesellschaftlichen Höhepunkte der Saison zählt. Ihre Namen waren offenbar trotzdem in aller Munde, wie Page Six herausgefunden haben will.

➤ Lesen Sie hier mehr: Nur mit Hut ist’s gut: Charles III. eröffnete Royal Ascot erstmals als König