Nur mit Hut ist’s gut: Charles III. eröffnete Royal Ascot erstmals als König

Für die Herren gilt Zylinder, den aber bitte ohne individuellen Schnickschnack, sondern ganz klassisch. Diese Kleidervorschrift hat man übrigens George "Beau" Brummell (1778–1840), einem englischen Lebemann, Stilikone und enger Freund und Berater des damaligen Prinzregenten und späteren König Georg IV. (1762–1830), zu verdanken, der sie um 1800 einführte.

Für die Herren eben das "morning dress", also Cutaway mit Zylinder, Weste, weißes Hemd, Krawatte und schwarze Schuhe. Bei den Damen dürfen Schultern und Knie nicht unbedeckt sein und eben der große Hut nicht fehlen. Bauchfrei ist übrigens auch nicht erwünscht.

Der modische Höhepunkt ist die Hut-Parade am "Ladies Day", dem Damentag am Donnerstag, an dem auch der "Ascot Gold Cup" ausgetragen wird.