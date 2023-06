Prinz Harrys angebliche Pläne für Williams Geburtstag nach Jahren des Streits

Lange gab es Spekulationen, ob Harry augrund der angespannten Lage überhaupt zur Krönung seines Vaters kommen würde. Schließlich sagte er zu. Meghan blieb mit den Kindern Archie und Lilibet zuhause in Kalifornien. Söhnchen Archie hatte just am Krönungstag im Mai Geburtstag, und so wollte Harry Berichten zufolge direkt nach der Krönung wieder nach Hause fliegen.

