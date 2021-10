Die kuriosen Essgewohnheiten der britischen Royals

Queen Elizabeth

Ein Nahrungsmittel, das bei der königlichen Familie nicht auf den Teller kommt, ist Knoblauch. Der Grund: Ihrer Majestät schmeckt er nicht. Darren McGrady, ein ehemaliger Koch der Queen, hat auf seinem Youtube-Kanal verraten: "Die Königin mag keinen Knoblauch, wir konnten ihn im Buckingham Palast nicht verwenden." Auch Kohlenhydrate müssen nicht sein: Nudeln, Kartoffeln und Reis stehen demnach nicht auf der königlichen Speisekarte. Dafür habe Elizabeth eine Vorliebe für ihr selbst angebautes Essen, so der royale Haubenkoch weiter. Insbesondere schmecke der Queen das, was auf ihrem Anwesen Schloss Balmoral in Schottland wächst. Sie esse außerdem gerne Potted Shrimps. Dabei handelt es sich um ein traditionelles britisches Gericht, das aus in Butter eingelegten Garnelen besteht. Ihre Potted Shrimps nimmt Elizabeth am liebsten - ganz unprätentiös - mit Toast zu sich.